'Mazeret tayini çıkmayanlar tercihte bulunduğu il emrine atanacak'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır.
|25 Ağustos 2021 23:40
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Milli Eğitim Bakanlığı dün mazeret tayin sonuçlarını açıklamıştı. Bir çok öğretmenin mazeret tayin talebi karşılanamamıştı.
Memurlar.net'te daha önce yer alan haberde, il emri yapılıp yapılmayacağının açıklanması talep edilmiş olmasına rağmen Bakanlık bir açıklama yapmamıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı bu gece yarısı itibariyle resmi sosyal medya hesabından, mazeret tayin talebi gerçekleşmeyen öğretmenlerin il merine atanacağını açıklanmıştır.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
"Bakan Özer'den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi
"2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun."
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