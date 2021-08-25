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İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Konya'da itfaiye aracı ile 2 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
25 Ağustos 2021 23:46
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İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Azerbaycan ile Gazze Caddesi kavşağında itfaiye aracı, 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Kazada 3'ü itfaiye eri olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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