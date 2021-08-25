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Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi
Ankara'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.
|25 Ağustos 2021 23:52
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı ilçesinde iki kişinin tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştıkları ihbarını aldı.
Ekipler, iki kişinin Boyalı Mahallesi'ndeki adreslerine operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 adet tarihi sikke ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen sikkeler ise Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne teslim edildi.
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