Türkiye'den, Venezuela'da sel felaketinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya, ülkenin Merida eyaletinde sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diledi.
|26 Ağustos 2021 00:31
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın batısındaki Merida'da meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Dost Venezuela halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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