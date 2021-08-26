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İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı

26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
26 Ağustos 2021 01:25
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İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı

İletişim Başkanlığı

Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Evren BAŞAR atanmıştır.

25 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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