İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
26 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
|26 Ağustos 2021 01:25
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