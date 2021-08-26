Fazilet Durağı tartışmasında 'soruşturmaya gerek yok' kararı
|26 Ağustos 2021 01:31
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Geçen yıl yaşanan olayda, 47 yolcu Fazilet durağından İBB otobüsüne binmişti. İBB, görüntülerin kurmaca olduğunu iddia etmiş, İBB yetkilileri sosyal medyadan açıklama yaparak, iddiayı yayanları yalancılıkla suçlamıştı. İBB ayrıca suç duyurusunda bulunmuş ancak takipsizlik kararı verilmişti.
Hakkında takipsizlik kararı verilen Mücahir Birinci, İBB'nin gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenleyip Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kamu personeli hakkında ceza soruşturması yapılabilmesi için kurumlarının izin vermesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı, Savcılığın ceza soruşturması talebini uygun görmüş ancak İBB yetkileri verilen iznin iotal için Danıştay'a başvurmuştur.
Danıştay Başkanlığı oybirliği ile aldığı kararda, ceza soruşturması için izin veren İçişleri Bakanlığı kararının kaldırılmasına karar vermiştir. Kararda ifade özgürlüğüne vurgu yapılmıştır.
İŞTE DANIŞTAY KARARI
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