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Fazilet Durağı tartışmasında 'soruşturmaya gerek yok' kararı

Danıştay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Ongun'un 29 Mart 2020'de, Kağıthane'deki Fazilet Durağı'nda bir otobüse 47 yolcunun bindiğini iddia etmesiyle başlayan tartışmalarda soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
26 Ağustos 2021 01:31
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Fazilet Durağı tartışmasında 'soruşturmaya gerek yok' kararı

Geçen yıl yaşanan olayda, 47 yolcu Fazilet durağından İBB otobüsüne binmişti. İBB, görüntülerin kurmaca olduğunu iddia etmiş, İBB yetkilileri sosyal medyadan açıklama yaparak, iddiayı yayanları yalancılıkla suçlamıştı. İBB ayrıca suç duyurusunda bulunmuş ancak takipsizlik kararı verilmişti.

Hakkında takipsizlik kararı verilen Mücahir Birinci, İBB'nin gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenleyip Savcılığa suç duyurusunda bulunduğu için İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kamu personeli hakkında ceza soruşturması yapılabilmesi için kurumlarının izin vermesi gerekmektedir. İçişleri Bakanlığı, Savcılığın ceza soruşturması talebini uygun görmüş ancak İBB yetkileri verilen iznin iotal için Danıştay'a başvurmuştur.

Danıştay Başkanlığı oybirliği ile aldığı kararda, ceza soruşturması için izin veren İçişleri Bakanlığı kararının kaldırılmasına karar vermiştir. Kararda ifade özgürlüğüne vurgu yapılmıştır.

İŞTE DANIŞTAY KARARI
Memurlar.Net
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