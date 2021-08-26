https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı

İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
26 Ağustos 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kırklareli, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
26 Ağustos 2021 10:00		 Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe
26 Ağustos 2021 09:23
Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu
26 Ağustos 2021 09:00		 Zayıflama hayali sonu oldu! Aile doktorlardan şikayetçi
26 Ağustos 2021 08:45
İlk ameliyatlı kafatası 'canlandırılacak'
26 Ağustos 2021 08:42		 Koku bozukluğu depresyona sokuyor
26 Ağustos 2021 07:40
Sağlıkçıdan 3 bin liraya sahte aşı kartı
26 Ağustos 2021 07:10		 Grip deyip geçmeyin PCR testi yaptırın
26 Ağustos 2021 07:05
Antalya'nın yaraları 15 günde yaralar sarıldı
26 Ağustos 2021 06:15		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Ağustos 2021 00:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Bakan Akar'dan tahliye açıklaması10:05 - Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Gurbetçiler dönüş yolunda 'park sistemi' ile sınırı daha rahat geçiyor10:02 - Suriye'den gelen terör örgütü PKK üyesi terörist Adana'da yakalandı10:00 - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
09:50 - Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!09:38 - Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı09:36 - Dolar güne düşüşle başladı09:35 - Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık09:27 - MEB, 260 fizyoterapist alacak09:25 - SGK Başkanı 'borç yapılandırması' açıklaması: 600 bin başvuru geldi
09:23 - Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe09:21 - Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktora keyfi mi?09:17 - AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat09:15 - 'Olan masum insanlara oluyor'09:02 - Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
09:00 - Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Zincir marketler 'kırtasiyede fahiş fiyatların' önüne geçti
İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
xbox 1
hükümet kadın filmi 3
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 5
aynı kökten türeyen kelimeler 1
entry başlangıcına üç nokta koymak 1
Biraz hüzün kokmalı insan 1
eylül 2
Goriot Baba 2
memur olma isteği 1
başladı gene 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam