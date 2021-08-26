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Azerbaycan'a 4 general

Dün yürürlüğe giren YAŞ kararlarıyla TSK'da dikkat çeken atamalara imza atıldı. Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı'na 4 generalin atanmasıyla Bakü'deki TSK temsili arttı. YAŞ kararlarıyla, Ege Ordu Komutanlığı tekrar orgeneral seviyesine çıkartılırken, 1. Ordu'ya ilk kez korgeneral rütbesinde atama yapıldı.
26 Ağustos 2021 06:40
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Azerbaycan'a 4 general

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general/amiral atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlarda dikkat çeken atamalara imza atıldı.

BAKÜ'DE TEMSİL ARTTI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki atamalarda Bakü'de TSK temsilinin arttığı gözlendi. Kara Kuvvetleri Harekat Başkanı Tümgeneral Bahtiyar Ersay, Azerbaycan Görev Grup Komutanlığında görevlendirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığı emrine atandı. Tuğg. Abdullah Katırcı ise Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı Ortak Merkez Komutanlığı'nda görev üstlenmek üzere Ege Ordu Komutanlığı emrine atandı. YAŞ'ta tuğgeneralliğe terfi eden Ender Güner Azerbaycan Görev Grup Komutanlığı Kurmay Başkanlığında görevlendirilmek üzere Genelkurmay emrine atandı. Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşesi de değişti. Yeni ataşe Tuğg. Zekeriya Yalçın oldu.

İSTİHBARATTA BEKLENEN DEĞİŞİM

Genelkurmay Karargahı'nda istihbarat başkanı değişti. Hava Korgeneral Rafet Dalkıran istihbarat başkanlığına atandı. Eski istihbarat başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevliyken emir astsubaylığını yapan M.K.'nın FETÖ ankesör soruşturmalarına adı karışmıştı. Serin, Hava Lojistik Komutanı oldu. Sınır ötesinde TSK ile yoğun ortak operasyonlar yürüten Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı'na tuğgeneralliğe terfi eden Haluk Doğan atandı.

LİBYA'YA YENİ KOMUTAN

Atamalarda Genelkurmay Başkanlığı emrine yapılan atamalar Türkiye'nin yurt dışı görevlendirmelerinde değerlendirilirken bunlardan biri de Libya Görev Grup Komutanlığı'na yapılan atama oldu. 1.Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç, Libya Görev Grup Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere Genelkurmay emrine atandı. Brüksel'de NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Tuğgeneral Göksel Sevindik de Genelkurmay Emrine atanan isimler arasında yer aldı. Sevindik'in üstleneceği göreve ilişkin bir bilgi ise yer almadı. Sevindik'in olası Afganistan görevine atanabileceği değerlendiriliyor.

1. ORDU'YA İLK KEZ KORGENERAL

Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasıyla boşalan 1.Ordu Komutanlığı'na tarihinde ilk kez bir korgeneral atandı. 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, 1. Ordu Komutanlığı'na getirildi. Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ise 3. Ordu Komutanı oldu.

EGE ORDU'YA YENİDEN ORGENERAL

Daha önce korgeneral rütbesinde yürütülen Ege Ordu Komutanlığı orgeneral rütbesine yükseltildi. Orgeneralliğe terfi eden Ali Sivri, Ege Ordusu'na bir yıl daha komuta edecek. YAŞ'ta orgeneral olan Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı olarak atandı. İkinci başkanlık uzun süre sonra ilk kez orgeneral rütbesine çıktı. Bayraktaroğlu vekalet ettiği bu görevi asaleten üstlendi.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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