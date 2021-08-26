Grip deyip geçmeyin PCR testi yaptırın
|26 Ağustos 2021 07:05
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Akhan, "Şu an grip, burun akıntısı olanlar var. Ama ne olursa olsun virüs çok yüksek oranda bulunduğu için PCR testi yaptırmak gerekir. 'Ben her yıl böyle grip oluyorum' diyen kişiler üç gün sonra koku, tat alamamaya başlıyor. O aşamalara gelmemek gerekiyor." dedi.
Hastalığı geçirdikten sonra aşının bir anlamı olmadığını söyleyen Akhan, şunları söyledi:
"Belli bir grupta aşı karşıtı olmasalar bile bir çekince var. Kovid olanlarda da aşı pişmanlığı. Kovid geçirenler, 'aşı olacağım' diyorlar. Aşı zaten koruma amaçlı, geçirdikten sonra aşının getireceği ek bir şey yok. Virüsü aldıktan sonra aşının fonksiyonu ile ilgili büyük bir beklenti olmamalı. O yüzden öncesinde aşı olmak gerekiyor. Aşı olmamış çok hasta görüyoruz. Virüsü atlatır atlatmaz hemen gidip aşı olacaklarını söylüyorlar. Çok geç olmadan kişilerin aşılarını mutlaka olması lazım."
Yasemi Asan
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