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TSK görevini gururla yaparak, vatan toprağına geri dönecek

Taliban ile Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlama konusunda yapılan müzakereler sonuç vermeyince Mehmetçik 20 yıldır görev yaptığı Afganistan'dan ayrılmaya başladı. Gelişmeyi duyuran Milli Savunma Bakanlığı, "Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir" ifadelerini kullandı.
26 Ağustos 2021 07:20
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TSK görevini gururla yaparak, vatan toprağına geri dönecek

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afganistan'daki 20 yıldır süren görevini başarıyla tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönüşe başladı. Mehmetçik, ülkede Taliban'ın kontrolü ele geçirmesiyle beraber başkent Kabil'deki havaalanının korunmasının yanı sıra tahliyeleri de kimsenin burnu kanamadan organize etti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, TSK'nın 2002'den bu yana BM, NATO ve ikili anlaşmalar kapsamında tarihi ve kültürel bağları olan Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sağlamak için Afganistan'da görev yaptığı anımsatıldı.

1129 SİVİLİ TAHLİYE ETTİK

"ABD ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılacaklarını açıklamalarının ardından Türkiye her zaman ifade ettiği 'Afgan halkı istediği sürece Türkiye yanlarında olmaya devam edecektir' sözünden hareketle, belirli şartlar oluşması durumunda 6 yıldır yaptığı gibi Uluslararası Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının güvenli ve uluslararası standartlarda işletilmesi sorumluluğunu sürdürebileceği yönündeki niyetini ortaya koymuştur.

Bu kapsamda, Hamid Karzai Havaalanı'nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleri ile müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır. Çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek TSK unsurlarının tahliyesine başlanmıştır Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir."

HAVAALANINA KORUMA KOMUTANLIĞI

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı Kuvvet Koruma Komutanlığı kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Askeri Şura kararları uyarınca, Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı Kuvvet Koruma Komutanı oldu.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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