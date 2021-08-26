https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlıkçıdan 3 bin liraya sahte aşı kartı

Bazı hastane görevlilerinin, aşı karşıtı olup sınırlamalara takılmak istemeyenlere 3 bin liraya 'yapıldı' kaydı girdiği ortaya çıktı. Sistemde açıkta kalan aşıların ise salgından korkan ve fazla doz yaptırmak isteyenlere bin liraya satıldığı belirtildi.
26 Ağustos 2021 07:10
+Aa- Yazdır
Sağlıkçıdan 3 bin liraya sahte aşı kartı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre halen 22 milyondan fazla kişi 'aşı karşıtlığı' sebebiyle bir sağlık kuruluşuna başvurmadı. Bazı kesimlerin ise aşı olmadan yapılmış gibi göstermenin yolunu buldukları ortaya çıktı. 6 Eylül'de aşı olmayanlara getirilecek olan sınırlamalar, bu yöntemlere olan ilgiyi daha da artırdı. Ağırlıklı olarak özel hastanelerde yapılan bu işlemlerde kişiye aşı yapmadan, sisteme 'yapıldı' olarak giriş yapılıyor. Bu kanun dışı işlem için 3 bin lira talep ediliyor. Bu fiyat hastaneye veya aşıyı yapan kişinin talebine göre farklılık gösteriyor. Kayıtlarda aşılı görünen kişi herhangi bir sınırlamaya maruz kalmıyor. İşlemi hemşire veya teknisyenler yapıyor. Telefonda konuştuğumuz ve bu işlemi yaptıran bir vatandaş, alınan ücretin vardiya yapan hemşireler veya teknisyenler arasında paylaşıldığını söylüyor. Bu işlemi yaptıran kişiler, salgına adeta davetiye çıkarıyor. Aşı olmayanlarda görünen hastalık oranının yüksekliği düşünüldüğünde, kanun dışı yapılan bu işlemler salgının daha da artmasına yol açıyor.

FAZLA AŞI SATILIYOR

Sistemde açıkta kalan aşılar ise salgından fazlasıyla çekinen kişilere satılıyor. Özel durumlar hariç, 3. dozdan fazla aşı yaptırmak mümkün değil. Ancak salgından korkan bazı vatandaşlar, sistemde açıkta kalan aşıları 1.000 lira karşılığında illegal şekilde yaptırabiliyor. Hastane çalışanları ile anlaşan kişi, aşıyı mesai sonrası evinde veya ofisinde yaptırabiliyor. Anlaştığı hemşire veya teknisyen, kişinin istediği yere gelerek aşıyı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Emniyet'in yaptığı bir operasyonda para karşılığı sahte test sonucu çıkaran bir çete çökertilmişti. Suç örgütü, 150-300 dolar arasında ücret alarak test sonucu pozitif olan kişilere, negatif rapor verdikleri ortaya çıkmıştı. Bu tür işlemlerin hala devam ettiği, para karşılığında sahte negatif test sonucu çıkaran bazı özel poliklinikler olduğu öğrenildi.

KAAN ZENGİNLİ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
26 Ağustos 2021 10:00		 Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe
26 Ağustos 2021 09:23
Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu
26 Ağustos 2021 09:00		 Zayıflama hayali sonu oldu! Aile doktorlardan şikayetçi
26 Ağustos 2021 08:45
İlk ameliyatlı kafatası 'canlandırılacak'
26 Ağustos 2021 08:42		 Koku bozukluğu depresyona sokuyor
26 Ağustos 2021 07:40
Grip deyip geçmeyin PCR testi yaptırın
26 Ağustos 2021 07:05		 Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
26 Ağustos 2021 06:30
Antalya'nın yaraları 15 günde yaralar sarıldı
26 Ağustos 2021 06:15		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Ağustos 2021 00:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Bakan Akar'dan tahliye açıklaması10:05 - Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Gurbetçiler dönüş yolunda 'park sistemi' ile sınırı daha rahat geçiyor10:02 - Suriye'den gelen terör örgütü PKK üyesi terörist Adana'da yakalandı10:00 - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
09:50 - Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!09:38 - Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı09:36 - Dolar güne düşüşle başladı09:35 - Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık09:27 - MEB, 260 fizyoterapist alacak09:25 - SGK Başkanı 'borç yapılandırması' açıklaması: 600 bin başvuru geldi
09:23 - Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe09:21 - Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktora keyfi mi?09:17 - AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat09:15 - 'Olan masum insanlara oluyor'09:02 - Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
09:00 - Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Zincir marketler 'kırtasiyede fahiş fiyatların' önüne geçti
İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kobra 1
aynı kökten türeyen kelimeler 1
ben de senden korkuyorum 2
yeşil ambalajlı jel çamaşır deterjanı 1
memur olma isteği 1
kozmoğrafya 1
saç dökülmesi 2
kanadaya yerleşen izmirli 2
şoka girmek 1
entry başlangıcına üç nokta koymak 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam