Zincir marketler 'kırtasiyede fahiş fiyatların' önüne geçti
|26 Ağustos 2021 07:25
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Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Sözcüsü Cengiz Akçay, dar gelirli ailelerin kırtasiye ürünlerine daha kolay ulaşımı ve sektörün önünün açılması için yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesini söyledi. Akçay, "Kurşun kalem, boya kalemi, sulu boya, pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye ve iletki gibi kırtasiye ürünlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Buna karşılık bazı ürünlerde yüzde 18 olarak kalmıştı. Öte yandan bu yıl kırtasiye ürünlerinde, bazı katma değeri yüksek ürünler dışında fiyat artış oranı ortalama yüzde 10 olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.
Ortalama kırtasiye masraflarıyla ilgili de bilgi veren Cengiz Akçay "Geçtiğimiz yıl 330 TL'ye dolan okul çantası bu yıl 360 TLye doluyor.
Bu rakam elbette tercihlere göre farklılık gösteriyor. Gıdalarla olduğu gibi kırtasiye ürünlerinde de etikete bakılmalı. Üretim yeri belli, CE ibaresi olan, EN71 standartlarına uygun ürün seçmeye özen gösterilmeli" dedi.
C. Fırat Aydoğmuş
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