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523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!

Pazartesi günü imzalanan toplu sözleşmeden 523 bin sözleşmeli memura kadro, 1.5 milyon kamu çalışanına da 3600 ek gösterge müjdesi çıktı. 2013'ten bu yana gündemde olan sözleşmeli personel sorunu 2022'de çözülecek.
26 Ağustos 2021 07:38
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523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!

Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme'den müjdeli haberler çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ısrarla üzerinde durduğu, sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı. Böylece, sayıları 523 bin 47'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açıldı.

1.5 MİLYON MEMUR BEKLİYORDU

1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak.

KOMİSYON KURULACAK

Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.

3+1 MODELİ GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor.

Meclis onayladıktan sonra yaklaşık 523 bin sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.

BELEDİYELERİ KAPSAYACAK

Kamuda süreli ve süresiz olmak üzere iki farklı sözleşme türü var. Süreli sözleşmeler ağırlıklı olarak belediyelerde uygulanıyor. Belediyede çalışanların sözleşmesi her yıl yenileniyor. Bakan Bilgin, "Yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemeler yapılacak" demişti. Böylece, kadro çalışmasının belediyeleri de kapsadığının işaretini vermişti.

MAAŞLARI YÜZDE 10 DÜŞÜK

Kamuda, en fazla sözleşmeli personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda yer alıyor. Süresiz sözleşmeli çalışan bu grubun, kadrolu memurlara oranla maaşları, çalıştığı pozisyona göre farklılık göstermekle birlikte, ortalama yüzde 10 daha düşük. Ayrıca sözleşmeli personellerin görevde yükselme hakkı yok. Önümüzdeki yıl kadroya geçişle birlikte tüm bu sorunların çözüme kavuşturulacağı öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandı. Ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar 2022'de çalışma yapacak, kanuni düzenleme çıkarılacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. 1.5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Ek gösterge artışıyla emekli aylıkları ve ikramiyelerinin yüzde 22 ila 25 artması bekleniyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

EK gösterge, devlet memurlarının maaşları, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu. Ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

TARİHİ BİR ADIM ATILDI

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Toplu Sözleşme görüşmelerinin mutabakatla sonuçlanmasının ardından sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yönünde alınan kararla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. 2013'ten beri sözleşmeli personel için ilk kez kamu tarafından adım atıldığına dikkat çeken Uslu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin, sözleşmeli personelle ilgili ilk defa açıklama yaptı. Bu başlı başına önemli bir gelişme ve teminat. Geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayınlanan mutabakat metninde de bu çalışma yer aldı. Kadro konusunda ilk resmi adım atıldı" dedi. 2022 yılı içinde bir komisyonun kurulacağını aktaran Uslu, "Sözleşmeli kardeşlerimizin yerel yönetimler dahil olmak üzere kadro almasıyla ilgili çalışmalar bu komisyonda tamamlanacak. Hiçbir sözleşmeli kapsam dışında kalmayacak. Mücadelemiz kadro ile taçlanana kadar devam edecek" İfadelerini kullandı.

Betül ALAKENT

Sabah
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