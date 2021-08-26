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'Yıl sonunda yüzde 9.5 büyürüz'

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanları'na ve MKYK üyelerine ekonomi brifingi verdi.
26 Ağustos 2021 07:59
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'Yıl sonunda yüzde 9.5 büyürüz'

Ekonomide pandemi etkisinin yavaş yavaş azaldığını belirten Elvan, organize sanayilerde yatırımların başladığına dikkat çekti. Bu yatırımların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Elvan, yıl sonunda yüzde 9.5 büyüme beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin sağlıklı büyüdüğüne vurgu yapan Elvan, ihracatta yüzde 45, ithalatta yüzde 35 artış olduğunu söyledi. Elvan, "İkinci çeyrekte e baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Hazine Bakanı Elvan, bu yıl güçlü ihracat, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi beklediklerini açıkladı.

Eda IŞIK

Sabah
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