Yüz yüze eğitim için geri sayım

2020'nin mart ayından bu yana uzaktan eğitim alan öğrenciler 6 Eylül itibarıyla okullarına kavuşacak. Bazı kademeler 1.5 yıl boyunca hiç yüz yüze eğitim yapamadı. Öğrenciler bu süreçte akranlarından uzak kalarak sosyal ve duygusal anlamda etkilendi.

Uzmanlar, özellikle ilkokul seviyesindeki çocukların uzun süre okuldan uzak kaldıkları için bazı uyum problemleri yaşayabileceğini belirtiyor. Bilnet Okulları Rehberlik Koordinatörü Begüm Özşener, belli sınıf seviyelerinde öğrencilerin yaşayabilecekleri sıkıntıları ve çözüm yollarını SABAH'la paylaştı:

KALEM TUTMA BECERİSİ:

2020-2021 eğitim-öğretim yılında 1'inci sınıfa başlayan öğrenciler bu süreçte çok zorlandı. Öncelikle okuma - yazma becerileri, motor becerilerini doğru kullanma gibi alanlarda zorluk çektiler. En önemli konu olan doğru kalem tutma becerisinde problem yaşadılar. Bu durum, öğrencilerin akademik hayatlarının temel taşlarından bir tanesi

SINIF KURALLARI:

İkinci olarak da sınıf kuralları, arkadaşlık ilişkileri, sosyalleşme, akran öğrenmesi gibi konularda zorluk yaşadılar. Tam gün yüz yüze eğitime başlayacağımız bu yılda öğrenciler okula ilk kez başlıyormuş gibi değerlendirilmeli, oryantasyonları eksiksiz olarak tamamlanmalı.

KAYGI OLUŞABİLİR:

Bu noktada ailelere de sorumluluklar düşmekte. Çocuklarına uygun öğrenme ortamı hazırlama ve çocuğunun salgın nedeniyle geliştirdiği kaygıyı önleme misyonu doğdu. Bu noktada ebeveynlerin hem kendi kaygılarını kontrol etmeleri hem de çocuğun kaygısını yönetmesine yardımcı olmaları gerek.

FİZİKSEL SORUNLAR:

Bu yıl 2 ve 3'üncü sınıf olan öğrenciler, diğer öğrencilere göre daha avantajlıydılar. Mekana ve teknolojiye bağlı olarak zorluk yaşamayan, öz disiplini yüksek öğrenciler sürece daha kolay uyum gösterdiler. Fakat yüz yüze eğitimde olduğu kadar avantajlara sahip değildiler.

SINAVA NASIL HAZIRLANACAKLAR

2020'nin mart ayında 6'ncı sınıf olan öğrencilerin bu yıl 8'inci sınıfa başladıklarını ve lise sınavına gireceklerini de hatırlatan Özşener "Bu yıl içerisinde öğrenciler en üst düzeyde sınava hazırlanmak için kendilerine hedef koymalılar.

Ebeveynler ve öğretmenler bu süreçte çocukları çok iyi gözlemlemeli; gereken durumlarda mutlaka bir uzmana başvurmalıdırlar" dedi.

Ceyda Karaaslan