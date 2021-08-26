'Olan masum insanlara oluyor'
|26 Ağustos 2021 09:15
|+Aa- Yazdır
İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen cumartesi gecesi, eşi ve iki arkadaşı ile birlikte eğlenmek için gittiği gece kulübünde darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen bir çocuk babası Alpay Kalyon, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan vale Faruk Baştosun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay akıllara, geçen yıl Konya'da şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan boğuşmada Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'i getirdi. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker SABAH'a konuştu:
Toplumumuzda maalesef bir ahlak erozyonu var. Duyarsızlaştık. Bazı insanlarda yardım duygusu kalmamış. Olanların da başına hep kötü şeyler geliyor. Kadir'im de yardım etmek istedi ama 1.5 yıldır cezaevinde. Yine Konya'da öldürülen Orhan Çumralıgil de bir kadını kurtarmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İzmir'deki Alpay Kalyon'da bir kadına yardım etmek isterken öldürüldü.
İnsanların bu tür konular karşısında duyarsız mı olması lazım? 'Bırakalım ne hali varsa görsünler' mi demeleri lazım? Bu tür konulara karışan insanlarımızın biraz olayları süzmeleri gerekiyor. Yoksa Kadir gibi, Orhan gibi, Alpay gibi masum insanların canı yanıyor. Benim oğlum yardım etmek isterken cezaevine girdi. Diğerleri, yardım etmek isterken hayatından oldu. Olan masum insanlara oluyor. Bizim çocuğumuz yandı bu insanların eşleri, çocukları, aileleri de yandı.
TOLGA YANIK
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı
26 Ağustos 2021 09:38
|Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık
26 Ağustos 2021 09:35
|Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
26 Ağustos 2021 08:30
|Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi
25 Ağustos 2021 23:52
|İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
25 Ağustos 2021 23:46
|Psikiyatri kliniğinde dehşet: 2 yaralı
25 Ağustos 2021 22:55
|İzinsiz pankart asan kişiye saldıran zanlı serbest bırakıldı
25 Ağustos 2021 22:46
|İstanbul'da kayboldu, Ankara'da baygın halde bulundu
25 Ağustos 2021 22:26
|Kripto parada dudak uçuklatan vurgun! Böyle dolandırmışlar...
25 Ağustos 2021 22:10
|İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 19:31