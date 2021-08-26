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'Olan masum insanlara oluyor'

Konya'da, bir kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, Alpay Kalyon'un benzer bir durumda öldürülmesiyle ilgili konuştu: "Ne hali varsa görsün" demek mi lazım? Olan masuma oluyor
26 Ağustos 2021 09:15
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'Olan masum insanlara oluyor'

İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen cumartesi gecesi, eşi ve iki arkadaşı ile birlikte eğlenmek için gittiği gece kulübünde darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen bir çocuk babası Alpay Kalyon, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan vale Faruk Baştosun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay akıllara, geçen yıl Konya'da şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan boğuşmada Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'i getirdi. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker SABAH'a konuştu:

Toplumumuzda maalesef bir ahlak erozyonu var. Duyarsızlaştık. Bazı insanlarda yardım duygusu kalmamış. Olanların da başına hep kötü şeyler geliyor. Kadir'im de yardım etmek istedi ama 1.5 yıldır cezaevinde. Yine Konya'da öldürülen Orhan Çumralıgil de bir kadını kurtarmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İzmir'deki Alpay Kalyon'da bir kadına yardım etmek isterken öldürüldü.

İnsanların bu tür konular karşısında duyarsız mı olması lazım? 'Bırakalım ne hali varsa görsünler' mi demeleri lazım? Bu tür konulara karışan insanlarımızın biraz olayları süzmeleri gerekiyor. Yoksa Kadir gibi, Orhan gibi, Alpay gibi masum insanların canı yanıyor. Benim oğlum yardım etmek isterken cezaevine girdi. Diğerleri, yardım etmek isterken hayatından oldu. Olan masum insanlara oluyor. Bizim çocuğumuz yandı bu insanların eşleri, çocukları, aileleri de yandı.

TOLGA YANIK

Sabah
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