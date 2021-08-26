Aynı otobüste 1 virüslü 2 temaslı: 3 kişiye ve otobüs firmasına ceza yağdı
|26 Ağustos 2021 08:12
|+Aa- Yazdır
Tokat'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Delice İlçesi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 tedbirleri kapsamında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulaması yapıldı. Otobüste seyahat eden T.Ç'nin PCR testi pozitif, kocası K.Ç. ile yolculardan Buğra G.'nin (18) ise temaslı olduğu tespit edildi.
OTOBÜS FİRMASINA 12 BİN 150 LİRA CEZA
Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, karantina kuralını ihlal eden yaşlı çift, temaslı yolcuya 4 bin 50'şer lira ceza yazdı. HES kodu sorgulamadan otobüse yolcu kabul eden firmaya da otobüs 12 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
"NE OLURSUSUNUZ BİZİ BIRAKIN"
Bagajdaki gıda malzemelerine çok para verdiklerini belirten riskli gruptaki yaşlı çift, ekiplere dakikalarca dil döktü. Temaslı eş K.Ç, "Perişan oluruz biz buralarda. Yiyecek olmasa tamam gözünü sevdiğim Ne olursunuz bizi bırakın. Öteberim var kokar" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.
PCR testi pozitif olan kadın, temaslı kocası ve bir yolcu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Yeni taksi' teklifi 8'inci kez masada
26 Ağustos 2021 08:44
|Rize'de sel bölgesi için acele kamulaştırma
26 Ağustos 2021 08:28
|60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
26 Ağustos 2021 00:05
|İstanbul'un 39 ilçesinde 'Yeditepe Huzur' operasyonu
25 Ağustos 2021 20:54
|49 yıllık cezaevi taş bina kütüphaneye dönüştürüldü
25 Ağustos 2021 20:32
|Türkovac Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulandı
25 Ağustos 2021 19:37
|YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle yarın ilk kez bir araya gelecek
25 Ağustos 2021 18:41
|Küçük çocuk direksiyon başında! Babanın cezası belli oldu
25 Ağustos 2021 18:04
|FSM Köprüsü ihalesi sonuçlandı: 508.3 milyona tüm halatları değişecek
25 Ağustos 2021 17:01
|Diyanet, Dini Musiki Kursuna 18 personel alacak
25 Ağustos 2021 16:42