Rize'de sel bölgesi için acele kamulaştırma
Rize'deki sel ve heyelan nedeniyle bölgede ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
|26 Ağustos 2021 08:28
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ANKARA Milliyet Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Rize'nin Muradiye beldesi ile Çayeli'ye bağlı Büyükköy beldesi ve Yenipazar mahallesi içerisindeki bazı taşınmazlar, el ve heyelan nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle yapılması için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
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