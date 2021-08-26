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'Yeni taksi' teklifi 8'inci kez masada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki taksi sayısının artırılmasına ilişkin UKOME gündemine getirilen ancak 7 kez reddedilen teklif bugün 8. kez görüşülecek.
26 Ağustos 2021 08:44
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'Yeni taksi' teklifi 8'inci kez masada

Milliyet'ten Gülden ÇOKTAN'ın haberine göre: İstanbul - İstanbul'un kanayan yarası taksilerin sayılarının artırılmasına ilişkin teklif yeniden masada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin megakentte taksi ihtiyacını karşılamak ve taksilerde hizmet kalitesini artırmak için UKOME gündemine getirdiği, daha önce yedi kez reddedilen "yeni taksi taşımacılığı" teklifi bugün sekizinci kez gündeme gelecek.

'6 bin artırılsın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da taksi ihtiyacını karşılamak, taksilerde hizmet kalitesini artırmak ve şoförlerin yasal haklarını geliştirmek için "yeni taksi taşımacılığı" teklifini, ilk olarak Haziran 2020'de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gündemine getirdi. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, "taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, megakentte taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istedi. Kamuoyuna tanıtılan sistemdeki bin taksi zor durumdaki minibüs ve dolmuş esnafının aracının taksiye dönüşümünü içerirken (750 minibüs ile 250 dolmuş), 5 bin taksi de İBB'nin yeni kuracağı sistemde hizmet verecekti.

Temmuz 2021'de gerçekleşen toplantıda bin taksinin dönüşümü İBB ve hükümet temsilcilerinin oylarıyla kabul edildi. Aynı toplantıda İBB'nin 5 bin yeni taksi projesi bin taksi olarak revize edilerek yeniden gündeme getirildi fakat bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin çoğunluk oyuyla tekrar reddedildi.

İBB yönetiminin yeni taksi teklifi, ilk olarak 25 Haziran 2020 tarihinde UKOME gündemine geldi. Yeniden görüşülmek üzere alt komisyona gönderildi. 24 Eylül 2020 tarihinde yeniden gündeme gelen teklif tekrar görüşmek üzere alt komisyona gönderildi. 26 Kasım 2020 tarihinde yeniden gündeme gelen teklif, bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının oylarıyla reddedildi. 28 Ocak 2021 tarihinde 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geri çekilerek görüşülmek üzere alt komisyona sevk edildi.

23 Mart 2021'de yeniden gündeme gelen 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi reddedilerek alt komisyona gönderildi. 29 Temmuz 2021'de yapılan toplantıda 750 minibüs ve 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi oy birliğiyle geçti. Bin taksi olarak revize edilen yeni taksi teklifi ise bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin oylarıyla reddedildi.

Yeni taksi projesine her kesimden insanların destek verdiğini ve İstanbul'un ihtiyacı olduğunu söyleyen İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, "Yeniden bin taksi olarak gündeme getireceğiz. 5 bin taksi projesine de hala devam ediyoruz. Geçmiş olsaydı bile bin, bin biz onları hayata geçirecektik. Dolasıyla bin taksi geçtiği zaman bizi bir süre idare ediyor olacak. Bu UKOME'de ben bu teklifin geçeceğini düşünüyorum. Hatta her cepheden siyasiler, bunun olmasını da dile getiriyorlar. İstanbul'un gerçekten ihtiyacı olan bir şey. Bütün üyelerin, olumlu yanıt vereceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Yeni taksi sistemi neler vaat ediyor?

İstanbullular, taksicilerin "Değişim saati", "Karşının taksisiyim", "Yemeğe gidiyorum" bahaneleri nedeniyle taksiye binemiyor. Turistler de ya fazla para vermek zorunda kalıyor ya da pazarlık yapmadan taksiye binemiyor. Şoför ise plaka sahiplerini suçluyor. Herkes bu kadar dertliyken İBB'nin bin yeni taksi teklifi bugün sekizinci kez UKOME gündemine gelecek. Dünyanın pek çok yerinde örnekleri bulunan kurumsal taksi yönetimi kabul edilirse, işletme sahibi ve mülkiyet sahibi İBB olacak. İBB'nin güncellenen "İTaksi Mobil" üzerinden çağrı merkezi hizmeti sunulacak, tasarımlar da kente özel olacak.

Elektrikli araçların kullanımı teşvik edilecek ve belli sayıda araç engelli erişimine uygun halde hizmet verecek. Ulaşım akademisi ile standartlar yeniden belirlenecek ve şoförler kapsamlı eğitimden sonra yapılacak sınavlar neticesinde mesleğe giriş yapabilecekler.
Milliyet
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