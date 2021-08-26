https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sanığın annesi 15 yıl hapisten nasıl kurtuldu?

Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinde, ilk derece mahkemesince oğlu olan sanık Uğur Koçyiğit'e, "yardım etmek" ve küçük kızı, "hürriyetinde yoksun bırakma" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırılan, ancak istinafta tüm suçlardan beraat ettirilen sanığın annesi Huriye Koçyiğit hakkında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede, inandırıcı delil bulunamadığı belirtildi.
26 Ağustos 2021 08:46
+Aa- Yazdır
Sanığın annesi 15 yıl hapisten nasıl kurtuldu?

Milliyet'ten Paşa ALYURT'un haberine göre: Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit, "ağırlaştırılmış müebbet" ve 42 yıl hapis cezasına çarptırılmış, karar istinaf mahkemesi tarafından da onanmıştı. Anne Huriye Koçyiğit de, "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan 13 yıl dört ay, "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise, iki yıl altı ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Ancak karar, Ankara Bölge Adliyesi 2. Ceza Dairesi'nden dönerek anne Koçyiğit tüm suçlarda beraat etmişti. Kararın gerekçesi de geçtiğimiz günlerde açıklandı.

Gerekçede, suçun işlenmesi sırasında veya öncesinde anne Koçyiğit'in sanığa yardım ettiğine ilişkin görgü ve bilgi içeren bir tanık beyanı bulunmadığı belirtildi. Gerekçede, iletişim tespit tutanakları içeriklerinin de yorum ve kanaatten oluşan konuşmalardan ibaret olduğu, doğrudan görgü ve bilgiye dayanmadığı ifade edildi. Sanık Uğur Koçyiğit'in telefonunun olay günü saat 12.59'da Uzunbeyli Köyü'nden sinyal verdiği, bu saatten sonra küçük Eylül'ün kaybolduğunun anlaşıldığı aktarılan gerekçede, aynı gün saat 15.01'e kadar sanığın baz bilgisinin yine Uzunbeyli olduğu dikkate alındığında, anne Koçyiğit'in sanığın eylemlerini gerçekleştirdikten sonra mahalleye döndüğü yönünde kanaat oluştuğu kaydedildi.


ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI

Beraat kararını üst mahkemeye taşıyan Yağlıkara ailesi avukatları ise, itiraz dilekçesinde, Eylül'ün kaybolmasının ardından yapılan arama faaliyetleri sırasında tanıkların, sanıkların evinde köpeklerle arama yapılacağının söylenmesinin ardından, anne Koçyiğit'in telaşlanarak eve gittiği beyanlarına yer verildi. Ayrıca anne Koçyiğit'in ifadeler sırasında özellikle oğlunun evden çıkmadığını belirterek onu himaye etmeye çalıştığı kaydedildi. Dilekçede, anne Koçyiğit'in oğlu ile saat 13.20 ve devamındaki telefon görüşmelerini açıklayamadığı belirtilirken, ikilinin savunmalarında birbiriyle çelişkiye düşen ifadeleri olduğu dile getirildi.
Milliyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat
26 Ağustos 2021 09:17		 Sabıkalar karıştı! Başkasının 'cezasını' çekecek
26 Ağustos 2021 08:49
Fazilet Durağı tartışmasında 'soruşturmaya gerek yok' kararı
26 Ağustos 2021 01:31		 Kartal'da anne ve kız kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
25 Ağustos 2021 17:30
İzmir'de eğlence merkezi önündeki cinayetle ilgili iki şüpheli tutuklandı
25 Ağustos 2021 16:16		 AYM, öğrencisini uygunsuz ilişkilere teşvik eden öğretmenin cezasını uygun buldu!
25 Ağustos 2021 14:40
İYİ Parti'li Çıray'ın, RTÜK Başkanı hakkındaki suç duyurusuna ret
25 Ağustos 2021 14:28		 Yargıtay'ın yeni hizmet binası 1 Eylül'de açılıyor
25 Ağustos 2021 09:59
Çocuğa cinsel içerikli mesaj atan sapık akraba tutuklandı
24 Ağustos 2021 23:41		 PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı
24 Ağustos 2021 21:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık10:09 - Bakan Akar'dan tahliye açıklaması10:05 - Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Gurbetçiler dönüş yolunda 'park sistemi' ile sınırı daha rahat geçiyor10:02 - Suriye'den gelen terör örgütü PKK üyesi terörist Adana'da yakalandı
10:00 - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:50 - Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!09:38 - Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı09:36 - Dolar güne düşüşle başladı09:35 - Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık09:27 - MEB, 260 fizyoterapist alacak
09:25 - SGK Başkanı 'borç yapılandırması' açıklaması: 600 bin başvuru geldi09:23 - Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe09:21 - Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktora keyfi mi?09:17 - AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat09:15 - 'Olan masum insanlara oluyor'
09:02 - Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Zincir marketler 'kırtasiyede fahiş fiyatların' önüne geçti
İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Konuşacak bir şeyin kalmaması 3
Kovid 22 1
kişinin vicdanı ile arasına girme 1
ben de senden korkuyorum 2
noktalama imla kuralları 3
aynı kökten türeyen kelimeler 1
türkçedeki formüller 1
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 5
görme engelli yürüme yolu 1
Charlie'nin Çikolata Fabrikası 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam