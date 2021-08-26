Afet bölgesindeki öğrenci ve öğretmene 10 bin adet tablet

Tabletler, orman yangınlarında zarar gören Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerinde genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerler ile selden etkilenen ve aynı şekilde afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki ilk, orta ve lisede eğitim gören öğrenci ve öğretmenlere verilecek.

Eğitime destek

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, yaşanan felaketlerin ardından yaraların sarılmasına katkı sağlamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Bu süreçte okulların açılmasıyla afet bölgelerinde eğitim görecek çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerine bir nebze de olsa destek olmak istedik. 10 bin tableti, Zeka Gücü, Engelsiz Eğitim gibi birçok eğitim projesini de birlikte yürüttüğümüz MEB'e bağışlama kararı aldık.

Ümit ediyoruz ki öğrencilerimiz bu tabletlerle derslerini yakından takip edecek, ödevlerini ve araştırmalarını kolayca yapabilecek. Öğretmenlerimiz de tabletler aracılığıyla derslerini rahat bir şekilde anlatabilecek.

Böylesine anlamlı bir projeye birlikte imza atma şansı sundukları için başta MEB Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli eğitim camiamız olarak, son dönemde art arda yaşadığımız iki büyük felaketin yaralarını sarmaya, izlerini silmeye elimizdeki tüm imkanlarla devam ediyoruz" dedi.