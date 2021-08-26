AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat
|26 Ağustos 2021 09:17
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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: AYM'nin örnek kararı benzer soruşturmalar için yargı makamlarına uyarı niteliği taşırken, mağdur olanlara da manevi tazminat yolunu açıyor. İhlal kararı bilgi için hem kararı veren ağır ceza mahkemesine hem de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. AYM, mağdur kadının şikayeti üzerine aynı gün bazı şüphelilerin ifadeleri alınırken, kilit konumdaki şüphelilerin ifadesinin üç gün sonra alınmasının olayı kameraya aldığını iddia ettiği şüphelinin evindeki aramanın dört ay sonra yapılmasını özensiz buldu.
SEKİZ AY SONRA ŞİKAYET ETTİ
Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, B.A. erkek arkadaşı M.K. ile gittiği kaplıcada birden fazla kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı iddiasıyla yaklaşık sekiz ay sonra şikayette bulundu. Şikayetinde, gecikmeyi, olayın öncesinde kendisine ağrı kesici olarak verilen hap ya da içeceğine karıştırılmış olan bir maddenin etkisi ve maruz kaldığı travma nedeniyle yaşadıklarını hatırlayamaması olarak açıkladı. Olayın faillerinden olduğunu belirttiği A.N.O. isimli sanığın altı ay sonra kendisini telefonla araması üzerine cinsel saldırıyı parçalar halinde hatırladığını, bir süre psikiyatri tedavisi gördükten sonra şikayetçi olduğunu vurguladı. B.A.'nın suç duyurusu üzerine önce takipsizlik kararı verildi. Uzun yargılama süreci sonrası açılan davada mahkeme tüm sanıkların beraatine karar verdi. B.A. bunun üzerine AYM'ye başvurdu.
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