Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktora keyfi mi?
Aşı yaptırmayan iki doktor dün hayatını kaybetti. Akıllara şu soru geldi... Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktorlara da zorunlu mu?
|26 Ağustos 2021 09:21
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6 Eylül'de okullar açılacak. Öğretmenlerin aşıya teşvik edilmesi amacıyla haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirildi.
Dün Covid-19 nedeniyle iki doktor hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayatını kaybeden doktorlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında doktorların aşı yaptırmadığını da duyurdu.
ÖĞRETMENE ZORUNLU OLAN DOKTORA NEDEN ZORUNLU DEĞİL?
Aşı olmayan öğretmenler için il milli eğitim müdürlüklerine yazı yazıldı ve haftada iki defa PCR testi istendi.
Doktorlar ve sağlık çalışanları için de böyle bir yazı yazıldı mı? Sağlık Bakanı aşıya teşvik için bir tedbir almışsa bunu kamuoyu ile paylaşmalı
Aşı olmayan doktor ve sağlık çalışanı sayısı açıklanmalı.
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