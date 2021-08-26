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Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe

İstanbul Eminönü'nde Bekri Mustafa'nın sandukasının bulunduğu türbeye sonradan tadilat yapılırken asılıveren 'evliya' tabelası kaldırıldı.
26 Ağustos 2021 09:23
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Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe


Akşamcıların piri sayılan ve fıkraları dilden dile anlatılan Bekri Mustafa'nın Eminönü'ndeki sandukasının bulunduğu türbeye asılan, 'Evliya Bekri Mustafa Hazretleri' tabelası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. Eski tabelaya ise dokunulmadı. Bekri Mustafa böylece tenzili rütbeye uğrayarak 'evliya'lıktan 'hazret'liğe düşürülmüş oldu.

VATANDAŞ YAPTIRMIŞTI

Hürriyet'in haberine göre: Eminönü'ndeki türbeye 3 ay önce bir vatandaşın yaptırdığı tadilat ve yeni tabelalarla, 'ayyaş' anlamına gelen Bekri lakabını taşıyan sandalcı Mustafa bir anda 'Evliya Bekri Mustafa Hazretleri' oluvermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı araştırmada, türbede boya badana yaptıktan sonra astığı tabelayla Bekri Mustafa'ya bu payeyi veren vatandaşı bulamadı. Konunun Hürriyet'in sayfalarına taşınmasının ardından, önceki gün Bekri Mustafa'nın evliyalık tabelası kaldırıldı. Bekri Mustafa'nın 'hazretleri' olduğu tabelaya ise dokunulmadı.
Hürriyet
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