Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe

ÖĞRETMENLERE HAFTADA 2 KEZ PCR TESTİ YAZISI İLLERE GÖNDERİLDİ MEB'in yayımladığı rehbere göre yüz yüze eğitim için öğretmenlerden aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi istenecek. Velilerin okula girişlerine izin verilmezken dersler, 40 dakikayı aşmayacak. Üniversiteler, koronavirüs nedeniyle 1.5 yılı uzaktan geçen eğitimin ardından eylülde öğrencilerine tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor. Hem aşı olmayan öğretmenleri hem de üniversite öğrencileri ise zor bir eğitim yılı bekliyor