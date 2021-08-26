Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe
|26 Ağustos 2021 09:23
|+Aa- Yazdır
Akşamcıların piri sayılan ve fıkraları dilden dile anlatılan Bekri Mustafa'nın Eminönü'ndeki sandukasının bulunduğu türbeye asılan, 'Evliya Bekri Mustafa Hazretleri' tabelası, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. Eski tabelaya ise dokunulmadı. Bekri Mustafa böylece tenzili rütbeye uğrayarak 'evliya'lıktan 'hazret'liğe düşürülmüş oldu.
VATANDAŞ YAPTIRMIŞTI
Hürriyet'in haberine göre: Eminönü'ndeki türbeye 3 ay önce bir vatandaşın yaptırdığı tadilat ve yeni tabelalarla, 'ayyaş' anlamına gelen Bekri lakabını taşıyan sandalcı Mustafa bir anda 'Evliya Bekri Mustafa Hazretleri' oluvermişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü yaptığı araştırmada, türbede boya badana yaptıktan sonra astığı tabelayla Bekri Mustafa'ya bu payeyi veren vatandaşı bulamadı. Konunun Hürriyet'in sayfalarına taşınmasının ardından, önceki gün Bekri Mustafa'nın evliyalık tabelası kaldırıldı. Bekri Mustafa'nın 'hazretleri' olduğu tabelaya ise dokunulmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
26 Ağustos 2021 10:00
|Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu
26 Ağustos 2021 09:00
|Zayıflama hayali sonu oldu! Aile doktorlardan şikayetçi
26 Ağustos 2021 08:45
|İlk ameliyatlı kafatası 'canlandırılacak'
26 Ağustos 2021 08:42
|Koku bozukluğu depresyona sokuyor
26 Ağustos 2021 07:40
|Sağlıkçıdan 3 bin liraya sahte aşı kartı
26 Ağustos 2021 07:10
|Grip deyip geçmeyin PCR testi yaptırın
26 Ağustos 2021 07:05
|Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
26 Ağustos 2021 06:30
|Antalya'nın yaraları 15 günde yaralar sarıldı
26 Ağustos 2021 06:15
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
26 Ağustos 2021 00:49