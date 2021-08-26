MEB, 260 fizyoterapist alacak
|26 Ağustos 2021 09:27
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Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) öğrenci ve vatandaşlara verilen hizmetin kalitesini artırmak için 260 fizyoterapist alınacak. Her bir RAM'da en az 1 fizyoterapist görev yapacak.
6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti. Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:
"Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda
özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın
değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının
belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist
kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da
en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM'larda öğrenci
ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden
dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. "
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