https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık

Çeşme Alaçatı'da eğlence mekanlarında yaşanan cinayet ve darp olayları bitmek bilmiyor. Son olarak bir gece kulübünün önünde darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen Alpay Kalyon, valeler tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işleyen Faruk Baştosun 'kasten adam öldürme' suçundan, Maşallah Türkmen ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
26 Ağustos 2021 09:35
+Aa- Yazdır
Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık

Alpay Kalyon (33), 21 Ağustos gecesi, eski eşi ve 1'i kadın, 2 arkadaşıyla İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Alpay Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, çıkan tartışmada bir kadının, bir erkek tarafından darp edildiğini görüp müdahale etti. Alpay Kalyon'un müdahalesinin ardından, olaya yanyana bulunan iki mekanın valeleri de karıştı. Valelerle, Kalyon arasında kavga başladı. Valeler, Kalyon'u darp ederken, biri elinde bıçakla geldi. Kalyon'un göğsüne bıçağı sapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalyon'un cenazesi, İzmir Adlı Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından mekanın valeleri olan Faruk Baştosun (28) ve Maşallah Türkmen'in (32) de aralarında olduğu 3 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerin alınması ve görüntülerin incelenmesinin ardından, işletme sahibi C.Ü., işletme müdürü M.T., işletmenin muhasebe sorumlusu H.N. ve otel mesul müdürü O.S. de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 7'ye çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Faruk Baştosun 'kasten adam öldürme' suçundan, Maşallah Türkmen ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. H.N. ise serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Faruk Baştosun ve Maşallah Türkmen, Emniyet'teki ifadelerinde öldürülen Alpay Kalyon'u suçladı. Kalyon'u bıçaklayarak öldüren Faruk Baştosun ifadesinde, "İsminin Alper Kalyon olduğunu sonradan öğrendiğim kişi, kadını darp eden kişi ile tartışmaya başladı. Bu sırada biz de araya girdik. Alpay Kalyon bize bağırdı, küfür ve hakaret etti, vurdu. Dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Çeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölüÇeşme'de bıçaklı kavga: 1 ölü
İki zanlının poliste 20'den fazla suç kayıtlarının olduğu da belirlendi.

Olaya şahit olan Kalyon'un eski eşi ise "Alpay kavgayı ayırmaya gitmişti, kavga etmeye değil" diyerek şahit olduklarını anlattı.

'VALELER BİZİM DEĞİL'

Polis yaptığı araştırmada olaya ilişkin kamera kayıtlarının silinmeye çalışıldığını da tespit etti. Kamera kayıtlarını silenler ve zanlıların saklanmasına yardım edenler de ortada. Eğlence mekanının sahibinin de ifadesi alındı. Mekan sahibi, "Valeler bizim değil, tanımıyoruz" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Ancak valelerin herhangi bir sigorta veya resmi mevzuat uygulaması olmadan çalıştıkları da belirlendi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı bu olay için iki ayrı savcı görevlendirdi. Olayın asayiş ve suç örgütü boyutu araştırılıyor.

ÇEŞME KAYMAKAMI ÇAKICI: ÖRGÜTLÜ DEĞİL ANLIK

ÇEŞME'ye geçen yaz atanan Kaymakam Ünal Çakıcı ile son olayı ve Çeşme'deki genel durumu konuştuk. Kaymakam Çakıcı, son olayın örgütlü değil, anlık bir durum olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şu ana kadar ki bulgular organize suç örgütleriyle alakalı bir durum olmadığını gösteriyor. İlgili polis birimleri de bunun üzerinde çalıştı. Henüz bir bulgu yok. Ama araştırmaya devam ediyoruz. Olayın olduğu bölge eğlence mekanlarından oluşan bir yer. 10'dan fazla eğlence mekanı var orada. Biz bu bölgeye giriş çıkışları yaz başından beri düzenli olarak kontrol ediyoruz. Silah, uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına karşı özel olarak tedbirliyiz. Mobil polis ekipleri de işletmeleri geziyor. Şüpheli olanların üst araması da yapılıyor. Zaten bu son olayda dikkat edilirse zanlı bıçağı gidip içerden alıp geliyor. Bu yüzden olayı anlık gelişen bir durum olarak değerlendiriyoruz.

BODYGUARD OLMAYACAK

Çeşme'de örgütlü suçların rahat hareket edebilme durumu da zaten yok. Polis ekiplerimiz bu konularda ciddi olarak çalışıyor. Geçen yazdan itibaren örgütlü suçlarla ilgili operasyonlar yapıldı. Sıkı bir mesaj verdik onlara. Çeşme'nin elit ve kaliteli imajını bozdurmayacağız. Kapıda 'bodyguard' yerine 'karşılama görevlisi' veya 'özel güvenlik' olsun dedik."

BU İLK OLAY DEĞİL

YAZ döneminin yoğun ilgi gören bölgelerinden biri olan Çeşme Alaçatı, daha önce de yine şiddet olaylarıyla gündeme gelmişti. Geçen yaz bir eğlence mekanı çıkışında Ukraynalı modelin dövülmesi, günlerce haberlere konu olmuştu. Yaklaşık bir ay önce de bir eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlenmiş, olay esnasında mekandan çıkan 23 yaşındaki Baran Parlak hayatını kaybetmişti. Almanya bağlantılı bir grubun ve Karadeniz kökenli bazı suç örgütlerinin de bölgedeki eğlence mekanları ve plajlarda etkin olduğu gündeme gelmişti. Çeşme Kaymakamı da geçen yıl ağustos ayında gündeme gelen tartışmaların ardından görevden alınarak İzmir'e vali yardımcısı olarak atanmıştı.
Hürriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı
26 Ağustos 2021 09:38		 'Olan masum insanlara oluyor'
26 Ağustos 2021 09:15
Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
26 Ağustos 2021 08:30		 Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi
25 Ağustos 2021 23:52
İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
25 Ağustos 2021 23:46		 Psikiyatri kliniğinde dehşet: 2 yaralı
25 Ağustos 2021 22:55
İzinsiz pankart asan kişiye saldıran zanlı serbest bırakıldı
25 Ağustos 2021 22:46		 İstanbul'da kayboldu, Ankara'da baygın halde bulundu
25 Ağustos 2021 22:26
Kripto parada dudak uçuklatan vurgun! Böyle dolandırmışlar...
25 Ağustos 2021 22:10		 İnfaz koruma memuru boğularak hayatını kaybetti
25 Ağustos 2021 19:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:14 - Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık10:09 - Bakan Akar'dan tahliye açıklaması10:05 - Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı10:05 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Gurbetçiler dönüş yolunda 'park sistemi' ile sınırı daha rahat geçiyor10:02 - Suriye'den gelen terör örgütü PKK üyesi terörist Adana'da yakalandı
10:00 - Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:50 - Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!09:38 - Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı09:36 - Dolar güne düşüşle başladı09:35 - Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık09:27 - MEB, 260 fizyoterapist alacak
09:25 - SGK Başkanı 'borç yapılandırması' açıklaması: 600 bin başvuru geldi09:23 - Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe09:21 - Öğretmene zorunlu olan PCR testi doktora keyfi mi?09:17 - AYM'den eksik soruşturmaya 30 bin lira tazminat09:15 - 'Olan masum insanlara oluyor'
09:02 - Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Zincir marketler 'kırtasiyede fahiş fiyatların' önüne geçti
İletişim Başkan Yardımcılığına atama yapıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
xbox 1
hükümet kadın filmi 3
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 5
aynı kökten türeyen kelimeler 1
entry başlangıcına üç nokta koymak 1
Biraz hüzün kokmalı insan 1
eylül 2
Goriot Baba 2
memur olma isteği 1
başladı gene 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam