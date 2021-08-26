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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
26 Ağustos 2021 09:36
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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,38808,3890
Avro9,88609,8870
Sterlin11,481011,5310
ANKARA
ABD Doları8,35908,4190
Avro9,84709,9170
Sterlin11,431011,6310
Anadolu Ajansı
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