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Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!

Kuraklıktan etkilenen Ardahanlıları ziyaret eden Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Bakan Bekir Pakdemirli ile görüşme yaparak kendisine kızıp bağırdını öne sürdü.
26 Ağustos 2021 09:50
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Ardahan'da yaşanan kuraklık, ot, saman ve kredi borçları konuları birçok çiftçi ile besiciyi mağdur etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcılığını yaptıktan sonra CHP'den istifa ederek Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, bugün kuraklığın vurduğu o köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Köy halkı ile selamlaşan Öztürk Yılmaz, ziyaret sırasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TARIM BAKANI'YLA GÖRÜŞTÜM, KIZDIM BAĞIRDIM"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile telefonla iletişime geçtiğini söyleyen Yılmaz, "Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm sabah. Kızdım, bağırdım dedi.

Memurlar.Net
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