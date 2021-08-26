Suriye'den gelen terör örgütü PKK üyesi terörist Adana'da yakalandı
|26 Ağustos 2021 10:02
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn kentinde YPG/PKK'lı terörist İ.M.İ'nin (25) harekatın başladığı dönemde kaçarak Türkiye'ye geçtiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Adana'da bulunduğunu ve tarım işçisi olarak çalıştığını belirlediği şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edilen zanlı operasyonla yakalandı.
Daha önce yakalanan iki örgüt mensubunun da şüpheli İ.M.İ'nin YPG/PKK içerisinde faaliyet gösterdiğine yönelik beyanlarda bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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