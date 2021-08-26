Borsa güne yükselişle başladı
|26 Ağustos 2021 10:05
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,70 puan ve yüzde 0,19 artarak 1.456,00 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile inşaat oldu.
BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.470 puanı test etmesi sonrası etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybıyla 1.453,30 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bugün saat 15.30'da açıklanacak ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
Powell'ın konuşması öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.
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