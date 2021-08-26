Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü
|26 Ağustos 2021 11:46
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Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.
İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.
İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
AFGANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE DİREKT UÇUŞ OLMAYACAK
Afganistan'dan Türkiye'ye direkt uçuş olmayacağı; Özbekistan, Tacikistan ya da Pakistan üzerinden Türkiye'ye gelineceği belirtiliyor.
Bu arada NTV yayınına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk askerinin Afganistan'dan tahliye operasyonunun 24 ya da 36 saat içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, intikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.
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