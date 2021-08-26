Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
|26 Ağustos 2021 10:14
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Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen hem akademisyenlerden hem de öğrencilerden karşıt eylemler devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ardından üniversiteye önce vekaleten,sonra yeni rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci'ye de öğrenciler protesto başlattı.
NASILSINIZ SORUSU
Resmi olarak görevine başlayan Naci İnci'nin dün makamından ayrılarak aracına yöneldiği sırada öğrenciler ile karşılaşmasının ardından nezaketen "Nasılsınız?" sorusuna öğrencilerden küstah bir tepki geldi.
"KİME SELAM VERİYORSUNUZ?"
Öğrenciler bu soruya "İyi değiliz. Nasıl iyi olabiliriz sizce? Hala el
sallayabiliyorsunuz. Kime selam veriyorsunuz?
Hala yüzümüze bakabiliyorsunuz . Utanmadan 'nasılsınız' diye sorabiliyorsunuz!" ifadeleriyle karşılık verdi.
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