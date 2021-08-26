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Başsavcılık'tan, RTÜK Başkanı hakkında suç duyurusuna takipsizlik

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın başvurusunu reddetti.
26 Ağustos 2021 10:34
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Başsavcılık'tan, RTÜK Başkanı hakkında suç duyurusuna takipsizlik

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınları sırasında görevi gereği televizyonların genel yayın yönetmenlerine sorumlu yayıncılık hatırlatması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Partili Aytun Çıray'ın başvurusu işleme alınmadı.

İşleme alınmadı

'Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma' suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray'ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi. Başsavcılık İyi Parti'li Aytun Çıray'ın şikayetini dava açmak için yeterli görmedi.
Memurlar.Net
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