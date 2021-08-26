Diyanet Hizmet kolunda toplu sözleşmeyle elde edilen yeni kazanımlar
|26 Ağustos 2021 11:14
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Kamu görevlilerine yönelik 6 ncı dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan mutabakat metni 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.
Memurlar.net olarak hizmet kolları itibarıyla önceki sözleşmeye kıyasla kamu görevlilerine verilen yeni kazanımları, korunan hakları ve değiştirilen hükümleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
2022-2023 dönemi Toplu Sözleşme hükümlerine göre diyanet personeline;
-İmam hatip ve müezzin kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağlanmıştır.
-Din görevlilerine Ramazan ayında 3 günlük fazla çalışma ücreti ödenecektir.
-Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde Vaizlere fazla çalışma ücreti verilecektir.
-Kur'an kursu öğreticilerine kayıt döneminde çalıştıkları 5 gün için ek ders ücreti ödenecektir.
-Murakıpların din hizmetleri tazminat oranlarına 10 puan ilave edilmiştir.
-Vaizlerin din hizmetleri tazminat oranlarına 5 puan ilave edilmiştir.
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