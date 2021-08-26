https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan:- "Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, yaşlılarımızın korunması anlamında il olarak bu salgını daha az hasarla atlatmamız için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz"
26 Ağustos 2021 11:40
+Aa- Yazdır
Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat edenlerin yüzde 88'inin aşı olmamış kişilerden oluştuğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranını, Tekirdağ'da yüzde 84,3 olarak açıkladı.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Kalkan, AA muhabirine, kentte vaka sayılarda ciddi bir artış yaşanmadığını söyledi.

Salgınla mücadelenin ilk günkü gibi devam ettiğini belirten Kalkan, "Ülkemiz geneline kıyasla Tekirdağ'da vaka sayılarında daha az bir yükseliş var. Birinci doz aşılamada yüzde 83,5'lere yaklaştık. Aşılama sıralamasında Türkiye'de 7'nci il konumundayız. Aşılama oranımız arttıkça vaka sayılarının daha stabil bir seyir izlediğini görüyoruz." dedi.

Kalkan, yaklaşan eğitim öğretim yılı kapsamında Valilik koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Başkanlığı ve sahada çalışan sağlık çalışanları ile sürekli görüşme halinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde ciddi artış seyri izlemiyoruz. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 78'i hiç aşılanmamış ve aşılanmalarını tamamlamamış kişiler. Maalesef vefat eden hastalarımızın da yüzde 88'ini hiç aşılanmamış kişiler oluşturuyor. Yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı öncesi çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin, yaşlılarımızın korunması anlamında il olarak bu salgını daha az hasarla atlatmamız için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz."

Salgından korunmada en önemli tedbirin aşı olduğunu dile getiren Kalkan, şunları kaydetti:

"Aşı gibi basit bir tedbirle, çok pahalı bedeller ödemenin önünü kesme imkanı var iken bu konuyu artık ülke olarak aşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı sağlık kurumlarımıza aşı olmaya bekliyoruz. Hatta biz aşıyı vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. İnsan yoğunluğunun olduğu her yerde alışveriş merkezlerinde, fuarlarda mobil aşı ekiplerimiz aşılamaya gidiyor. Bunun yanı sıra aşı ikna timlerimiz de var."

Kalkan, devletin aşı konusunda her türlü desteği verdiğine işaret ederek, "Dünyada birçok yerde bu imkanlar bulunmaz iken ülkemizde ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Sağlık Bakanlığının bu desteğinden herkesin istifade etmesini bekliyoruz. Yaklaşan sonbaharı daha iyi atlatabilmemiz için aşı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2 bin korona hastası değerlendirildi: Vakaların geneli aşısız
26 Ağustos 2021 13:05		 Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü
26 Ağustos 2021 11:46
Bakan Kurum, sel sularında bisikleti kaybolan Hira'nın yüzünü güldürdü
26 Ağustos 2021 11:31		 Bozkurt'ta 'mobil veterinerler' hizmet veriyor
26 Ağustos 2021 11:26
'Çatıya çıktık, sabah kadar tomruk vurdu, helikopterle kurtardılar'
26 Ağustos 2021 11:25		 Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
26 Ağustos 2021 10:00
Bekri Mustafa'ya tenzili rütbe
26 Ağustos 2021 09:23		 Türkiye'deki göllerin yüzde 60'ı kurudu
26 Ağustos 2021 09:00
Zayıflama hayali sonu oldu! Aile doktorlardan şikayetçi
26 Ağustos 2021 08:45		 İlk ameliyatlı kafatası 'canlandırılacak'
26 Ağustos 2021 08:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması13:10 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:05 - 2 bin korona hastası değerlendirildi: Vakaların geneli aşısız12:52 - CHP'li İlgezdi: 850 aile hekimi istifasını hazırladı12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:33 - DSİ Genel Müdürü Yıldız: Kalıcı ıslah çalışmalarımızı yapacağız
12:32 - 'Hala aktif olan Bizans komplolarına karşı uyanık olmalıyız'12:25 - İKM davet etti, Bakan Gül cezaevini ziyarete gitti12:24 - Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı12:20 - Bakan Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi12:18 - Taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı12:08 - Gün ortasında doların düşüşü devam ediyor
11:49 - Erdoğan: Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yok11:48 - Tartıştığı erkek arkadaşını ezmeye çalıştı11:46 - Afganistan'dan ilk asker kafilesi Türkiye'ye döndü11:43 - Yükselen konut kiraları 'kapora dolandırıcılığını' artırdı11:40 - Tekirdağ'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 88'i aşısız kişilerden oluşuyor
11:35 - AYM: Yaptığı haber nedeniyle ceza alan gazetecinin hakkı ihlal edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
'Kredi çek, döviz al' dönemi artık bitti
60 yaş üstü öğretmenler hangi durumda idari izinli sayılacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kozmoğrafya 1
memur çocuğu olmak 4
hükümet kadın filmi 3
köpeğe kaynar su döken güvenlik görevlisi 6
ben de senden korkuyorum 2
Biraz hüzün kokmalı insan 1
eylül 2
dengesiz 1
kendinle barışık olmak 2
aynı kökten türeyen kelimeler 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam