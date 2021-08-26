Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tartıştığı erkek arkadaşını ezmeye çalıştı
Başakşehir'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşının dükkanını bastı. Öfkeli kadın önce iş yerinin kepenklerine çarptı; ardından otomobilini kendisini durdurmaya çalışan erkek arkadaşının üzerine sürdü
|26 Ağustos 2021 11:48
|+Aa- Yazdır
Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Başakşehir'de sanayi sitesindeki otomobil tamircisinde yaşandı. İddiaya göre, kadın daha önce tartıştığı erkek arkadaşının iş yerine geldi. İkilinin tartışması burada da devam etti.
Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen adamın kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı.
Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
26 Ağustos 2021 12:24
|Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
26 Ağustos 2021 10:53
|4 milyon liralık malzeme çalan Güvenlik Müdürü yakalandı
26 Ağustos 2021 10:30
|Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken feci şekilde öldü
26 Ağustos 2021 10:20
|Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı
26 Ağustos 2021 09:38
|Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık
26 Ağustos 2021 09:35
|'Olan masum insanlara oluyor'
26 Ağustos 2021 09:15
|Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
26 Ağustos 2021 08:30
|Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi
25 Ağustos 2021 23:52
|İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
25 Ağustos 2021 23:46