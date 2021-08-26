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Erdoğan: Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yok

Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı törenlerinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve sonra diye tasnif edildiği nokta burasıdır'' dedi.
26 Ağustos 2021 11:49
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Erdoğan: Tarihimizde kolay kazanılmış zafer yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünde tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum.

Van Gölü kıyısında inşa ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden millet bahçesine kadar bölgeyi tarihi önemine yakışır eserlere kavuşturduk. Bugün de Malazgirt zaferimizin yıldönümü vesilesiyle fetih programındayız. Malazgirt için Anadolu'daki tarihimizin sıfır noktası tanımı yapılır. Bizim tarihimizde kolay kazanılmış zafer yoktur. Malazgirt zaferinin de gerisinde çok büyük fedakarlık vardır. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi o yıllarda da devletimizi yıkmayı hedefleyen iç ve dış saldırılarla karşı karşıyaydık. Sultan Alparslan'ın 9 yıllık hükümdarlığı dönemi, halkta memnuniyetin zirveye ulaştığı bir devir olmuştur. Sultan Alparslan bu geniş coğrafyada birliğin ve adaletin tesisi için samimi gayret göstermiştir. Devletinin sınırlarını genişleten Sultan Alparslan, Malazgirt Kalesi'ni almış ve Halep'e kadar ulaşmıştı. Bizans İmparatoru ise Selçuklu ilerleyişini engellemek için yola çıkmıştı. Bizans ordusunun sergilediği vahşeti haber alan Sultan Alparslan istikametini Ahlat'a çevirmişti.
Memurlar.Net
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