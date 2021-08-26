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Taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı

Uygulama kapsamında çok sayıda taksiciye, kısa mesafe yolcusu almadıkları, ticari araçta sigara içtikleri ve emniyet kemeri takmadıkları gerekçeleriyle işlem yapıldı- Aracına müşteri olarak binen sivil polisin yanında sigara içen ve emniyet kemerini takmayan taksici Yaşar Akpınar:- "Hak ediyoruz zaten. Bence bu uygulamaların daha sık yapılması lazım"- Taksici Birol Menteş:- "Usulsüz işler yapan taksicilerin ayıklanması için uygulamalar devam ettirilmeli"
26 Ağustos 2021 12:18
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Taksiciler, sivil polislerin trafik denetimlerini olumlu karşıladı

Eminönü'nde çalışan taksiciler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince yapılan denetimlerden memnun olduklarını dile getirdi.

Vatandaşların bazı taksicilere yönelik şikayetlerinin artması üzerine Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polislerin başlattığı denetimler devam ediyor.

Eminönü sahilinde düzenlenen uygulamada çok sayıda taksiciye, kısa mesafe yolcusu almadıkları, ticari araçta sigara içtikleri ve emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

Uygulamaya yakalanan taksicilerin bir çoğu, yapılan denetimleri olumlu karşıladıklarını dile getirdi.

Aracına müşteri olarak binen sivil polisin yanında sigara içen ve emniyet kemerini takmayan taksici Yaşar Akpınar'a ekiplerce ceza uygulandı.

Akpınar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, denetimleri olumlu karşıladığını, bundan sonra daha dikkatli davranacağını kaydederek, ''Hak ediyoruz zaten. Bence bu uygulamaların daha sık yapılması lazım.'' dedi.

Akpınar, müşterilerden fahiş ücret alan taksicilerin haksız kazanç elde ettiğini, böylece dolandırıcılık yaptığını dile getirdi.

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle ceza uygulanan taksici Birol Menteş ise normalde kemer taktığını ancak bugün dalgınlığına geldiğini söyledi.

Menteş, usulsüz işler yapan taksicilerin ayıklanması için uygulamaların devam ettirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- İstanbul'da 110 bin 514 ticari taksi kontrolü

Alınan bilgiye göre, bu yılın başından 24 Ağustos'a kadarki dönemde, İstanbul genelinde 110 bin 514 ticari taksi kontrolü yapıldı. Kontrollerde, 26 bin 804 cezai işlem uygulandı.

Kontroller kapsamında 1886 ticari taksi de trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı
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