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Bakan Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.
26 Ağustos 2021 12:20
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Bakan Özer, 7 ilin yüz yüze eğitim hazırlıklarını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıklarını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Malazgirt Zaferi kutlamaları için Ahlat'ta bulunan Bakan Özer'in, dünkü etkinliklerin ardından Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il müdürleriyle okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili hazırlıklarını değerlendirdiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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