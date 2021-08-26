Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım ve satımı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
|26 Ağustos 2021 12:24
|+Aa- Yazdır
İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım ve satımı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tartıştığı erkek arkadaşını ezmeye çalıştı
26 Ağustos 2021 11:48
|Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
26 Ağustos 2021 10:53
|4 milyon liralık malzeme çalan Güvenlik Müdürü yakalandı
26 Ağustos 2021 10:30
|Sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken feci şekilde öldü
26 Ağustos 2021 10:20
|Boş arazi ve dükkanda sigorta sahtekarlığı
26 Ağustos 2021 09:38
|Alaçatı terörüne isyan: Yeter artık
26 Ağustos 2021 09:35
|'Olan masum insanlara oluyor'
26 Ağustos 2021 09:15
|Eş ve çocuk yardımına zam, Maaş katsayısında yüzde 100 artış
26 Ağustos 2021 08:30
|Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi
25 Ağustos 2021 23:52
|İtfaiye aracının karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
25 Ağustos 2021 23:46