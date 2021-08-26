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CHP'li İlgezdi: 850 aile hekimi istifasını hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği nedeniyle iki günde 850 aile hekiminin istifasını hazırladığı açıklandı
26 Ağustos 2021 12:52
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CHP'li İlgezdi: 850 aile hekimi istifasını hazırladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren Aile Hekimleri Yönetmeliği nedeniyle iki günde 850 aile hekiminin istifa dilekçesi hazırladığını söyledi. İlgezdi, "Yakında aile sağlığı merkezlerinde çalışacak hekim bulamayacağız" dedi ve Sağlık Bakanlığı'nı yarın ikinci kez iş bırakacak aile hekimlerinin itirazlarına kulak vermeye çağırdı.

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi; aile hekimlerinin yeni yönetmelikle uğradıkları hak gasplarında hiçbir düzeltme olmadığını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan İlgezdi, "Aile Hekimleri özveri ile çalışmaya devam ederken sürekli yeni iş yükleri ekleniyor, buna karşılık kesintileri artırılıyor. Bu yönetmeliğin düzeltilmesi için 27 Ağustos 2021 Cuma günü (yarın) ikinci kez iş bırakma eylemi yapacak olan Aile Hekimlerine tüm yurttaşlarımızı destek olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Gamze Akkuş İlgezdi, pandemi döneminde hiçbir ek iyileştirme yapılmayan aile hekimlerinden 559'unun istifa ettiğini anımsatarak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ancak yönetmelik sonrasında aile hekimleri dernekleri iki günde 850 istifa dilekçesi aldılar. Yeni yönetmeliğin yarattığı gerçeği bu rakam gözler önüne seriyor.

Aile hekimlerinin talepleri yok sayıldığı için yine iş bırakıyorlar. Bakanlık bu çığlığı duymazsa kitlesel istifalar gelecek ve birinci basamak sağlık hizmeti çökecek. Bu yönetmelik böyle devam ederse Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışacak aile hekimi kalmayacak."
Memurlar.Net
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