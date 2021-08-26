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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(IMF Özel Çekme Hakkı tahsisatına ilişkin iddialar) IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır."
26 Ağustos 2021 13:18
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'IMF ile anlaşma' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF SDR (Special Drawing Rights-Özel Çekme Hakkı) tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığını belirterek, "Türkiye'ye, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında IMF SDR tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı kaydedildi.

Türkiye'nin 1947 yılından bu yana IMF üyesi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payı bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, IMF'in 23 Ağustos 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla, ABD'ye 112,9 milyar dolar, Almanya'ya 36 milyar dolar, Güney Afrika'ya 4,15 milyar dolar tutarında rezerv imkanı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar dolar tahsis edilmiştir. IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır. SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."
İhlas Haber Ajansı
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