AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayımlandı
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
|26 Ağustos 2021 13:23
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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.
Sınav giriş belgesi için tıklayınız
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