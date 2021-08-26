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Karantinada olması gereken 2 kardeş yolcu otobüsünde yakalandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde temaslı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 kardeş, 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.
26 Ağustos 2021 13:27
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Karantinada olması gereken 2 kardeş yolcu otobüsünde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, Çorum'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolcuların HES kodu sorgularında, yabancı uyruklu S.N. ile kardeşi S.N'nin temaslı olduklarının belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

İki kardeşe karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50'şer lira ceza uygulanarak, yurda yerleştirildi.

Ekipler, otobüs firmasına da 8 bin 100 lira ceza uyguladı.
Anadolu Ajansı
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