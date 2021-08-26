'Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi.
|26 Ağustos 2021 13:42
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerin bir görevi daha başarıyla yerine getirdiğini, kahraman askerleri kutladığını bildirdi.
Paylaşımında Çelik, "Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir." ifadesini kullandı.
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