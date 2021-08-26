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En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu

Optimar Araştırma Şirketi'nin "Türkiye'nin Nabzı Araştırması" başlıklı anketinde bakanlarla ilgili dikkat çeken bir çalışma yayımladı.
26 Ağustos 2021 13:48
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En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu

Optimar araştırma şirketi, yaptığı "Türkiye'nin Nabzı Araştırması"nı yayımlandı.

Optimar'ın yaptığı anket çalışmasında, "Bakanlar Kurulunda ismini sayacağım siyasilere ilişkin kanaatinizi öğrenebilir miyim?" sorusuna çok konuşulacak sonuçlar yer aldı. Söz konusu verilen cevaplarda en başarılısı yüzde 52,8 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, en başarısız Bakan ise yüzde 46 ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Ankette; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başarılı bulunurken, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Kasapoğlu, Derya Yanık, Murat Kurum,Adil Karaismailoğlu, Fatih Dönmez, Abdülhamit Gül, Mustafa varank, Lütfi Elvan, Mehmet Ersoy, Vedat Bilgin, Mehmet Muş, Bekir Pakdemirli ve Mahmut Özer başarısız bulundu.

Optimar'ın bakanlarla ilgili anketi şöyle:
Memurlar.Net
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