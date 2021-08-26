Orman Muhafaza Memurlarının özel hizmet tazminatı artırıldı
|26 Ağustos 2021 14:03
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25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan toplu sözleşme mutabakatına göre tarım hizmet kolundaki bazı kazanımlar şu şekildedir:
- Kadrolu ve sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatları
5 puan arttırılmıştır. Orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilenlerin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranlarına 10 puan ilave edilecektir.
- Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü'nde Vardiyalı Olarak Çalışan Personele Günlük 15 TL ilave ödeme yapılacaktır.
- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda destek personeli pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerine 150 TL ilave edilecektir.
- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren personele aylık 125 TL'yi geçmemek üzere araç kullanılarak görev yapılan her gün için 5 TL ücret ödenecektir.
- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi verilecektir.
ÖNCEKİ TOPLU SÖZLEŞMEYLE OLAN KARŞILAŞTIRMALI TABLO ŞU ŞEKİLDEDİR:
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