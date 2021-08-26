İzmir'de bir doktor daha koronavirüs kurbanı
İzmir'de özel bir hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, yakalandığı korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
|26 Ağustos 2021 14:06
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