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İzmir'de bir doktor daha koronavirüs kurbanı

İzmir'de özel bir hastanede görev yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, yakalandığı korona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.
26 Ağustos 2021 14:06
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İzmir'de bir doktor daha koronavirüs kurbanı

Dahiliye Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin, bir süre önce korona virüse yakalandı ve durumu ağırlaştı. İzmir'de özel bir hastanede görev yapan Dr. Yalınçetin'den acı haber geldi. Yaşamını yitiren Dr. Yalınçetin'in ölümü sağlık camiasını ve ailesini yasa boğdu.
İhlas Haber Ajansı
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