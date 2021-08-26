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20 bin TL'ye sahte sürücü belgesi: 12 gözaltı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
|26 Ağustos 2021 14:11
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan 2 kişiyi tespit etti.
Bunun üzerine sabah saatlerinde iki şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekontlar, doktor raporları, sözleşmeler ve sahte sürücü belgesi isteyen kişilerden aldıkları paraların yazıldığı bir liste ele geçirildi.
12 gözaltı
'Direksiyon' ismi verilen operasyonda şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G. ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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