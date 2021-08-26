https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fenerbahçe'den yeni adım: Kadın futbol takımı

Fenerbahçe Spor Kulübü, kadın futbol takımı kurulacağını duyurdu.
26 Ağustos 2021 14:13
+Aa- Yazdır
Fenerbahçe'den yeni adım: Kadın futbol takımı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe olarak önemli bir adım daha atıyor, UEFA'nın Avrupa'da gelişime en açık alan olarak tespit ettiği, dünyanın birçok ülkesinde yoğun ilgiyle desteklenen, her geçen gün daha da gelişen kadın futbolunda yer alacağımızı ve bu alanda başarı çıtasını daha da yukarılara taşımayı misyon edindiğimizi duyuruyoruz." denildi.

Kadınların Fenerbahçe için her zaman çok özel ve önemli bir yere sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada bir ilk olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlar ve kız çocuklarının toplumun her alanında katılımlarının artması için Birleşmiş Milletlerin hayata geçirdiği 'HeForShe' ile güçlerini birleştiren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kadınların her alanda olduğu gibi futbolda da temsil edilmesini destekliyoruz. Fenerbahçeli kadınların, geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarihe damga vuracaklarına, kadın futbol takımımızın, kulübümüzü şampiyonluklarla gururlandıracağına ve gelecek nesillere iyi birer örnek teşkil edeceğine inanıyoruz."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi
26 Ağustos 2021 15:55		 Denizin üzerinden motosikletle geçti: Avrupa'dan Asya'ya 1.5 dakikada ulaştı
25 Ağustos 2021 20:19
Mevsimlik işçi Gülistan, bilek güreşinde Türkiye şampiyonu oldu
24 Ağustos 2021 11:00		 Gökhan Gönül kardeşini kabul etti: 3 kardeştik, 4 kardeş olduk
23 Ağustos 2021 17:15
Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik dava!
23 Ağustos 2021 10:30		 Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini geri çevirdi
22 Ağustos 2021 18:40
Motosiklet yarışçısı Aydın Erkan hayatını kaybetti
22 Ağustos 2021 16:06		 Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala fenalaşarak yere yığıldı
21 Ağustos 2021 23:40
Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya, gol sonrası armayı bulamadı
20 Ağustos 2021 08:55		 Galatasaraylı futbolcu Marcao'nun cezası belli oldu
19 Ağustos 2021 20:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:01 - Kaymakam makam aracından indi yardıma koştu15:58 - Bakanlıktan FSM'de tadilat açıklaması: Geceleri çalışılacak15:55 - Haftanin'de 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi15:55 - Cristiano Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor... İşte yeni adresi15:45 - Bazı memurlara ilk kez büyükşehir tazminatı geldi15:44 - O ilde, aşı olanlara çekilişle altın hediye edilecek
15:42 - Diyanet'ten fetva! Midye, karides, kurbağa yemek haram mı?15:37 - İstanbul'un trafiği en yoğun olduğu bölgelerden Ordu Caddesi, yayalaştırıldı15:28 - TMSF araç satış ihalelerini sosyal medyada da duyuracak15:21 - Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi yakalandı15:15 - Bir il daha aşılamada yüzde 75'i geçti15:11 - Meteorolojiden o bölge için sıcak hava uyarısı
15:02 - Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 457 milyon dolar arttı14:55 - Cemile koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı14:51 - Kılıçdaroğlu: KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim14:44 - Ekonomistlerin ikinci çeyrekteki büyüme beklentisi ne?14:39 - Prof. İlhan: Aşılamada yüzde 80 bandına çıkarsak yayılım azalır
14:34 - Sosyal medya fenomenlerine 'izinsiz çekiliş' soruşturması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İmzalanan toplu sözleşmeyi nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
523 bin sözleşmeli personel kadrolu memur olacak!
En başarılı ve başarısız bulunan bakanlar belli oldu
Adalet Bakanlığı ve Diyanet personeline tazminat ve ek ödeme zammı
Kabarık elektrik faturalarının nedeni ortaya çıktı
Döner sermaye alamayan sağlık hizmet kolundaki personelin ek ödemeleri %20 artırıldı
Öztürk Yılmaz: Tarım Bakanı'nı aradım, kızdım, bağırdım!
Görevde yükselme düzenlemesi tüm kurumları kapsamalıydı
MEB, 260 fizyoterapist alacak
Boğaziçili öğrencilerden yeni rektör Naci İnci'ye saygısızlık
Türkiye'de sendikacılığın kara günleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkçedeki formüller 1
Konuşacak bir şeyin kalmaması 3
kendi çalıp kendi söylemek 1
entry başlangıcına üç nokta koymak 2
dolunay 2
3600 ek gösterge 1
ben de senden korkuyorum 2
kobra 1
beğenilme hırsı 1
Uzun aradan sonra ilk arayanın vefalı kişi oluvermesi 1
SON İLANLAR
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üsper 13 İşçi Alacak
Tunceli Akpazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşletmeleri 5 İşçi Alacak
Konya Çeltik Hizmet Park 4 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam